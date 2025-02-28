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В Охотском море застряли на льдине 200 рыбаков

МЧС спасает 200 моряков, застрявших на льдине в Охотском море

В Охотском море застряли на льдине 200 рыбаков. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Сейчас их спасением занимаются сотрудники управления МЧС России в Сахалинской области. Сейчас льдина находится в 700 метрах от берега в районе села Лесное. Спасением людей занимаются 11 человек. К работам привлечено шесть единиц техники МЧС России, включая судно на воздушной подушке «Хивус». На фоне спасательной операции приведен в готовность вертолет Ми-8.

12 февраля на Сахалине 300 человек унесло на льдине в море. При этом некоторые рыбаки отказывались от эвакуации ради улова.

Рыбаков неоднократно предупреждали об опасности ловли на неокрепшем льду. В министерстве сообщали, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной и 15 см в соленой воде. Спасатели призывают рыбаков тепло одеваться, брать с собой воду, еду и заряженные мобильные телефоны. Любителей рыбной ловли просили не выходить на лед ночью и при плохой видимости.

Ранее спасение пса Вулкана, уплывшего на оторвавшейся льдине, попало на видео.

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