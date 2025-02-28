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Океанолог оценил вероятность нарваться на акулу во время отдыха в тропиках

Океанолог Мухаметов: напасть на человека акула может только из любопытства
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Shutterstock

В тропической экваториальной местности, включая берега Филиппин, акул очень много, в том числе опасных для человека. Но нападают на людей они редко и в основном из любопытства, рассказал RT старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

«Человек не является их основной пищей по понятным причинам. Потому что мы-то в океане появляемся чрезвычайно редко, в отличие от животных, которые там живут всю жизнь», — объяснил ученый.

Люди для акулы слишком «тощие», в отличие, например, от тюленей, за которыми они целенаправленно охотятся. Нападения по этой причине случаются редко, а если такие инциденты и фиксируются, то акула идет на это либо из-за неопытности, либо из-за любопытства, заключил Мухаметов.

Напомним, до этого появилась информация, что двое российских дайверов стали жертвами нападения акулы у берегов Филиппин. Однако в дайвинг-центре Deluna «Газете.Ru» сообщили, что происшествие не связано с акулами – во время погружения группа дайверов попала в сильное нисходящее течение, которым двоих человек унесло на глубину.

Ранее акула, запутавшаяся в рыболовных снастях, утащила рыбака в море.

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