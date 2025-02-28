«Это не связано с акулами»: раскрыты подробности гибели российских дайверов на Филиппинах

Смерть российских дайверов, которых нашли мертвыми после погружения в районе острова Верде на Филиппинах, не связана с нападением акул. Об этом «Газете.Ru» заявили в дайвинг-центре Deluna, с инструктором которого погружались погибшие.

«Погружалась группа в составе четырех человек и гид. Все опытные сертифицированные дайверы. Первое погружение прошло штатно. Во время второго погружения группа попала в сильное нисходящее течение. Гид и двое дайверов смогли выбраться, зацепившись за риф на 19 метрах, а двоих — унесло из зоны видимости на значительную глубину. Первого дайвера удалось почти сразу обнаружить на поверхности с пустым баллоном и полным BCD, были проведены реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти его не удалось. Второго дайвера обнаружили на поверхности позже уже мертвым. Причины смерти дайверов не связаны с нападением акул», — сообщили в дайвинг-центре.

Представители Deluna добавили, что оказывают поддержку официальным органам в проведении расследования и работают со страховой компанией.

«Просьба не полагаться на тиражируемую информацию. Всем сейчас очень тяжело. Мы будем держать в курсе происходящего», – пояснили в центре.

28 февраля издание Associated Press со ссылкой на береговую охрану сообщило о гибели двух россиян на Филиппинах во время дайвинга. По информации издания, группа из четверых туристов ушла в море вблизи острова Верде вместе с местным инструктором. Во время погружения их унесло от лодки, двое россиян смогли вернуться, а двое других пропали без вести. Позже удалось обнаружить тело 29-летнего Ильи Перегудина. Отмечается, что на на мужчину напали акулы – ему отгрызли руку. Другой пропавший, 39-летний Максим Мелехов, был обнаружен живым, но без сознания. Позднее он скончался в больнице.

Ранее акула съела американскую туристку на дайвинге в Индонезии.