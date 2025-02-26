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Акула, запутавшаяся в рыболовных снастях, утащила рыбака в море

В Австралии акула схватила рыбака-участника конкурса по ловле акул
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Shutterstock

Австралийского рыбака утащила за борт акула, запутавшаяся в рыболовных снастях, сообщает ABC News Australia.

Несчастный случай произошел 23 февраля у побережья Ньюкасла с Полом Барнингом, который участвовал в любительских соревнованиях по ловле акул.

Пока рыбак подтягивал пойманную рыбу к лодке, она запуталась в леске, которая натянулась, после чего мужчина перелетел через борт судна. Затем акула нырнула и увлекла его на глубину. Свидетелями трагедии стал трое приятелей Барнинга.

Спасатели искали рыболова на воде и с воздуха, но безуспешно. Известно, что австралиец был членом Ассоциации охотничьей рыбалки Нового Южного Уэльса. Секретарь рыболовного клуба Порт-Хакинга назвал Барнинга «очень опытным рыбаком».

Ранее туристка потеряла обе руки после встречи с акулой на Карибах.

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