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Сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от теракта

Предприниматель Агаларов: ущерб Crocus Group от теракта составил до $200 млн
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Alexander Zemlianichenko/AP

Ущерб российского холдинга, специализирующегося на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске составил $150-200 млн в зависимости от системы подсчета, в беседе с интернет-изданием РБК заявил предприниматель Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.

По словам предпринимателя, после теракта работа всех объектов на территории комплекса парализовалась, посещаемость заметно снизилась.

Как отметил Агаларов, за счет «Крокус Сити Холла» остальные объекты «Крокус Сити» посещали около 6-7 тысяч человек ежедневно. Только на возведение концертного зала потратили $70 млн, а теперь «от него ничего не осталось».

Он отметил, что дальнейшая судьба разрушенного в результате теракта концертного зала в настоящее время остается неопределенной.

22 марта прошлого года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до начала выступления туда ворвалась группа вооруженных людей и начала стрелять в посетителей, а затем подожгла здание. Террористы пробыли в концертном зале около 18 минут и затем скрылись на автомобиле. Их задержали на следующий день в Брянской области. Более 550 человек пострадали. Само здание «Крокуса» сгорело.

Ранее стало известно о планах фигурантов дела о теракте в «Крокусе» устроить взрыв в Каспийске.

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