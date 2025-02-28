В Щелкове задержаны четверо подозреваемых в торговле новорожденным мальчиком

В Подмосковье задержали четырех человек по подозрению в торговле новорожденным

В подмосковном Щелкове задержали четырех человек по подозрению в торговле новорожденным. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержаны супруги, работник частного медицинского центра и роженица, подозреваемые в торговле новорожденным с использованием поддельных документов», — уточнила она.

По данным следствия, в феврале 2025 года супруги решили купить новорожденного и приступили к поискам продавца младенца. В результате они нашли беременную женщину и договорились с ней о продаже ребенка, которого она должна была родить в скором времени.

Будущие родители подыскали для роженицы частный медицинский центр в Щелкове и врача, которая согласилась за 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей. Женщина родила мальчика и при выписке из больницы передала его новым родителям. Супруги перевели биологической матери деньги на банковскую карту за продажу ребенка.

Все участники этой аферы после совершения купли-продажи были задержаны сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД. Правоохранители провели обыски и ряд других следственных действий. Новорожденный временно находится в больнице.

До этого полиция в Москве сорвала другую сделку по продаже младенца. 20-летняя девушка решила продать новорожденную дочь за тысячу долларов и искала для нее состоятельных родителей в социальных сетях. Но «покупателями» оказались оперативники и задержали мать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.