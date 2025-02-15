Стали известны подробности о продаже ребенка в Москве за $1000

Женщина, которая пыталась продать младенца в Москве, искала покупателя в соцсетях. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, за ребенка она требовала «материальную благодарность». В беседе с правоохранителями 20-летняя мать призналась, что таким образом пыталась найти дочери состоятельных родителей: если они смогут заплатить крупную сумму, то якобы будут содержать ребенка в хороших условиях.

Известно, что отец младенца является гражданином Индии, с которым мать виделась два раза. У нее есть полуторагодовалый ребенок, которого девушка также родила от иностранца, но тот уехал на родину. В свидетельстве о рождении родительница указала выдуманные данные об отце.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела о торговле людьми. По версии следствия, она решила продать младенца за тысячу долларов, но «покупателями» стали оперативники.

Девочку направили в больницу для обследования. Каких-либо отклонений у нее не обнаружили, после того, как медики окажут младенцу всю необходимую помощь, его отправят в дом малютки.

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.