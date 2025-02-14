Купить ребенка в интернете. В Москве полиция сорвала сделку по продаже младенца

В Москве девушка пыталась продать новорожденную дочь за $1000

Женщина приехала в Москву из Белоруссии, чтобы продать младенца. Вместе с сообщником их задержали после получения денег от «покупателя», которым оказался сотрудник полиции. Жизни и здоровью новорожденной девочки ничего не угрожает, сейчас она в больнице. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Продать дочь за тысячу долларов

В Москве полицейские сорвали сделку по продаже младенца, сообщает столичная прокуратура.

«По предварительным данным, женщина 2004 г.р. в одной из квартир на ул. 3-я Парковая за денежное вознаграждение в сумме $1 тыс. продала свою новорожденную дочь (01.02.2025 г.р.)», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, сделка состоялась в ночь на 14 февраля. Правоохранители заранее узнали, что женщина готовится продать младенца, и пришли на сделку в роли покупателей.

Продавцов задержали в момент передачи ребенка. На место также вызвали скорую: никаких отклонений у девочки обнаружено не было, ее жизнь вне опасности.

«Хочу сразу подчеркнуть, что ребенок находится в полной безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. <...> На данный момент все меры по защите ребенка приняты», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Сейчас девочка в больнице, потом ее отправят в дом малютки.

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Как пишет Telegram-канал 112, мать ребенка специально приехала в Россию из Белоруссии, чтобы продать девочку.

Покупателей женщина искала в интернете, публикуя объявления в открытом доступе. На место продажи приехала вместе со знакомым 54-летним мужчиной, сообщает «Вечерняя Москва».

МВД опубликовало видеозапись допроса сообщника. На камеру он признался, что прибыл в Москву из Минска за несколько часов до сделки и после планировал покинуть столицу России.

Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Случай в Оренбурге

В Оренбурге 21-летний мужчина пытался продать ребенка. По данным Следственного комитета, отец потребовал за своего маленького сына 1,5 млн рублей.

6 декабря 2024 года обвиняемый около жилого дома на улице Пролетарской передал сына подставной «покупательнице» и забрал у нее деньги. После сделки его задержали правоохранители.

Во время допроса мужчина признал свою вину и заявил следователю, что пошел на преступление в связи с тяжелым материальным положением.

Сделка в Москве

В мае 2023 года в одном из торговых центров на севере Москвы три женщины попытались продать младенца за 60 тыс. рублей.

Покупательница была «подставной» и действовала в рамках «оперативного эксперимента».

После составления расписок о получении денег и передачи ребенка продавцы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.