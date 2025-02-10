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В Таиланде неизвестный преследовал туристку и попытался проникнуть к ней в номер

В Таиланде мужчина следил за туристкой на пляже и пытался проникнуть в ее номер
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Отдыхавшая в Таиланде туристка столкнулась с незнакомцем, который пытался проникнуть к ней в номер. Об этом сообщает Pattaya Mail.

Инцидент произошел 7 февраля в Саттахипе. По словам очевидцев, подозрительный мужчина следил за женщиной с берега, вместе с ней дошел до ее жилья в районе пляжа Донгтан и постучал в дверь.

Путешественница, чей точный возраст и национальность неизвестны, услышала стук и быстро связалась с персоналом гостиничного комплекса. Затем о случившемся узнали в полиции.

Стражи порядка вовремя прибыли на место происшествия и скрутили подозреваемого, который находился в состоянии сильного опьянения и издавал бессвязные звуки. Его доставили в участок, чтобы проверить на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Таиланде уличный торговец напал на туриста, отказавшегося покупать сувениры.

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