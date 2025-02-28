Несколько мобильных операторов отменили роуминг в Крыму

Операторы «МегаФон» и Yota отменили роуминг на территории Крыма и Севастополя

Операторы связи «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба России.

«Во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — говорится на сайте ФАС.

Кроме того, роуминг в Крыму также отменили «Билайн», «Ростелеком», t2 и «ВТБ мобайл».

В июле ФАС выдала предупреждение крупнейшим российским операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание доплаты при нахождении абонента в Республике Крым и Севастополе. В службе отметили, что с 1 января в регионе созданы экономические условия для оказания услуг связи без взимания доплаты.

В ноябре «Мегафон» исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы России по отмене роуминга в Крыму. До этого аналогичное решение принял «Билайн».

Ранее стало известно, что Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе.