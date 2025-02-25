Петербуржец получил девять лет строгого режима за госизмену

Петербуржца отправили на девять лет в колонию строгого режима за госизмену

Петербургский городской суд приговорил 41-летнего Максима Мотовилова к девяти годам в колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщила в Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Петербурга..

Дело рассматривалось в закрытом режиме, чтобы не раскрывать гостайну. Кроме госизмены петербуржца также признали виновным в покушении на вымогательство. Мотовилов сотрудничал со следствием и признал вину.

Отмечается, что в 2022 году Выборгский районный суд приговорил приговорил Мотовилова к трем годам условно с испытательным сроком два года. Тогда его признали виновным по делу о мошенничестве со стрейч-пленкой. По совокупности приговоров мужчина получил 9 лет в колонии строгого режима.

До этого Курский областной суд признал виновным жителя Курска Максима Москалева в госизмене и диверсии. По данным следствия, в январе 2024 года мужчина через мессенджер связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получил от него задание. А именно он сфотографировал военный комиссариат и отправил снимок куратору. Также Москалев поджег объект транспортной инфраструктуры. Его приговорили к 20,5 года лишения свободы в колонии.

Ранее бывшего госслужащего приговорили к 14 годам колонии за госизмену.