Бывшему ярославскому сатанисту и экс-участнику СВО вынесли приговор

Кировский районный суд Ярославля приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего сатаниста Николая Оголобяка. Об этом сообщает портал 76.ru.

Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.

По данным следствия, в январе-феврале текущего года Оголобяк купил в интернете у неизвестных лиц партию синтетических наркотиков, расфасовал ее дома и намеревался продать. Сотрудники полиции задержали мужчину, когда тот пытался сделать закладки на Комсомольской улице в центре Ярославля.

34-летний Оголобяк по прозвищу Граф в 2000-х состоял в секте сатанистов, которая совершала кровавые ритуалы с участием людей и животных. В некоторых случаях сатанисты поедали их органы.

В 2010 году Оголобяка приговорили к 20 годам колонии строгого режима, однако спустя годы он пошел добровольцем на специальную военную операцию (СВО), отслужил шесть месяцев в отряде «Шторм Z», получил тяжелое ранение, стал инвалидом и вернулся в родной Ярославль.

По словам отца Оголобяка, его сын приехал в город 2 ноября 2023 года и жил с матерью в Дзержинском районе. Родители Графа находятся в разводе.

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