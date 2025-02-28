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Специалисты объяснили, как выбрать хороший сладкий букет к 8 Марта

Роскачество: покупать сладкие букеты можно только у проверенных продавцов
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Claudia K/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы купить кондитерский букет, который будет не только красивым, но также качественным и вкусным, нужно делать это только у проверенных продавцов. Важно, чтобы конфеты и шоколад, которые используют изготовители, хранились с соблюдением всех требований, в том числе относительно режимов температуры и влажности, объяснили RT эксперты Роскачества.

Если сладкий букет приобретается в магазине, нужно убедиться, что он не лежал под прямыми солнечными лучами или в слишком теплых помещениях. Букет должен выглядеть свежим, никаких признаков порчи и увядания на нем быть не должно, как и любых посторонних запахов, подчеркнули специалисты.

Кроме того, важно проверить целостность и герметичность упаковки сладостей. Если ее вообще нет, то такой букет должен насторожить, ведь нельзя быть уверенным, что продукция не загрязнена и хранилась правильно. Также эксперты посоветовали избегать продуктов в составе букета, в которых слишком много консервантов и красителей. Нужно, чтобы они были промаркированы и имели сведения о производителе и сроках годности, заключили в Роскачестве.

До этого россиянки решили подарить мужчинам на праздник съедобные букеты из колбас, сыров или морепродуктов. По данным Flowwow, в 2024 году продажи съедобных композиций на маркетплейсе к празднику выросли в 14,6 раза по сравнению со средними продажами в день весной. На протяжении последних трех лет спрос на так называемые мужские букеты на маркетплейсе удваивается ежегодно.

Ранее флорист раскрыла, как повышение пошлин изменит цены на букеты.

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