Эксперт о введении пошлин на иностранные цветы: «Цены еще больше взлетят»

В России хотят повысить пошлины на импортные цветы и семена при одновременном снижении НДС для российских компаний. Предполагается, что это остановит рост цен, однако флорист, директор дома цветочной моды «Элита-Флора» Марина Запорожец с этим не согласилась. В беседе с 360.ru она предупредила, что такая мера лишь еще больше повысит стоимость букетов.

С идеей повышения пошлин выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его мнению, цены на букеты растут каждый год из-за того, что 70% рынка приходится на импорт.

Запорожец согласилась с тем, что российские цветы занимают мало места на отечественном рынке, но при этом подчеркнула, что быстрое импортозамещение здесь невозможно. Так, например, все тюльпаны в продаже перед 8 Марта привезли в Россию из Голландии или вырастили из завезенных из-за рубежа луковиц.

«Ну нет у нас своих цветов. Совсем маленький процент. Все луковицы тюльпанов приходят из Голландии. Пока это никак не отрегулировать», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, добиться прогресса в развитии российского сегмента рынка можно, если активнее открывать новые хозяйства, предоставлять субсидии компаниям – только тогда получится добиться результата, и то не ранее, чем через несколько лет. В качестве примера специалист привела Краснодарский край, где цветоводческие хозяйства уже могут покрыть местный рынок, хоть и с трудом. Однако это, по ее мнению, лишь «капля в море», так как эта сфера требует значительных вложений и затрат – например, зимой при отсутствии солнца и дорогом электричестве выращивать цветы очень сложно.

Она подчеркнула, что депутат Гусев не разбирается в теме цветоводства, потому что пошлины на импортные цветы только еще больше подстегнут цены. При этом отказаться от покупки букетов на 8 Марта россияне не смогут, потому что считают это просто неприличным.

Что касается сегодняшнего резкого скачка цен на цветы, то это связано с затруднением логистики и тем, что европейцы нехотя пропускают в Россию траки с цветами, заключила флорист.

Ранее в ассоциации цветоводов оценили идею депутата поднять пошлины на цветы.