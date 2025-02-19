На 23 февраля россияне будут дарить мужчинам съедобные букеты

На 23 февраля мужчины будут получать в подарок букеты из колбасы и сыра

На 23 февраля россияне все чаще выбирают съедобные букеты, например из колбас, сыров или морепродуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала Вероника Перетягина, руководитель направления по работе с партнерами маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

По данным Flowwow, в 2024 году продажи съедобных композиций на маркетплейсе к празднику выросли в 14,6 раза по сравнению со средними продажами в день весной. На протяжении последних трех лет спрос на так называемые мужские букеты на маркетплейсе удваивается ежегодно.

Наиболее популярны букеты из колбас и сыра. Как правило, в такой набор входят несколько сортов деликатесов, украшение в виде овощей или зелени, а также хлеб. Композиции могут оформить в виде бенто-тортов, упаковать в коробку или даже кружку.

К мужским букетам также относят наборы из бургеров или морепродуктов, например креветок или омаров. Еще один необычный формат: сладости, где конфеты выполнены в форме хинкали или пельменей.

«При выборе подарка важно оценить, когда вы его вручите. Например, композицию из колбас или морепродуктов лучше дарить к застолью, где их могут тут же съесть. А вот сладкие наборы могут храниться долго», ― рассказала Перетягина.

В среднем в феврале 2025 года съедобный букет обойдется в 4380 рублей, показатель вырос на 14,2% год к году.

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