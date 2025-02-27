Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка вонзила нож в грудь двухмесячного сына

«ES!»: в Калужской области женщина вонзила нож в грудь двухмесячного сына
close
Shutterstock

В Калужской области женщина напала с ножом на двухмесячного сына и супруга. Об этом сообщает Telegram-канал «ES!».

Предварительно, инцидент произошел в городе Ермолино 26 февраля. Женщина вонзила нож в грудь своего маленького сына, а также порезала мужа. Она также причинила вред себе. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого в Армавире 27-летняя женщина вонзила нож в живот пятилетнему сыну из-за того, что малолетний баловался и плохо себя вел. Мальчика госпитализировали, а его мать задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия шесть ножей.

Позже стало известно, что после травмирования ребенка россиянка еще два часа не вызывала скорую, пока сын истекал кровью. Она также попыталась наврать врачам о происхождении его травм.

Ранее в Якутии пьяный отец избил и изрезал ножом сына-подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами