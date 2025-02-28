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Врач назвал причины возникновения редкой апластической анемии

Врач Эвен-Ор: антибиотики могут быть причиной возникновения апластической анемии
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Shutterstock/FOTODOM

Инфекционные заболевания, например гепатит, ВИЧ, вирус Эпштейна-Барра или цитомегаловирус (ЦМВ), могут вызывать редкую апластическую анемию — болезнь кроветворной системы. Об этом РИАМО рассказал руководитель медицинского подразделения дневного стационара детской трансплантации костного мозга больницы «Хадасса» (Израиль) Эхуд Эвен-Ор.

По его словам, иногда болезнь может возникать и без явных причин. Кроме того, ее развитие может спровоцировать прием некоторых лекарств, включая антибиотики и противосудорожные препараты. Среди других факторов — воздействие тяжелых металлов, радиации, аутоиммунные заболевания и наследственные генетические нарушения.

«Апластическая анемия варьируется по степени тяжести. При легких формах заболевания специальных ограничений не требуется. Однако в более тяжелых случаях необходим тщательный медицинский контроль и уход. Настоятельно рекомендуется избегать любых травм, особенно травм головы, из-за риска кровотечений», — посоветовал Эвен-Ор.

До этого Эхуд Эвен-Ор говорил, что симптомами редкой апластической анемии являются бледность, слабость и повышенная склонность к кровотечениям. По его словам, у пациентов могут появляться множественные синяки при незначительных травмах, а также возникать обильные кровотечения из десен или носа. К другим признакам недуга он отнес высокую восприимчивость к инфекциям.

Ранее были названы неочевидные симптомы рака кишечника.

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