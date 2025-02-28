Названы неочевидные симптомы рака кишечника

Колоректальный рак — одно из наиболее распространенных и опасных онкозаболеваний. Несмотря на значительный прогресс в методах лечения, при позднем выявлении заболевания 5-летняя выживаемость пациентов не превышает 40%. О том, какими неочевидными симптомами может проявляться заболевание, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Белков.

По словам специалиста, с возрастом вероятность развития колоректального рака возрастает, причем мужчины подвержены этому заболеванию чаще, чем женщины. Генетическая предрасположенность увеличивает риск формирования опухоли в 3–5 раз, а около 50% случаев связаны с образом жизни и длительным контактом с канцерогенными веществами. В большинстве случаев рак кишечника развивается из полипов, хотя далеко не все они со временем переходят в злокачественное новообразование.

Врач подчеркнул, что онкозаболевание характеризуется медленным прогрессированием, из-за чего долгое время может протекать бессимптомно. Первые симптомы появляются спустя годы, и их выраженность зависит от локализации опухоли. Зачастую клинические признаки настолько слабы, что выявить патологию без комплексного обследования невозможно.

«Раковые опухоли толстой кишки на ранних стадиях сопровождаются незначительными симптомами, которые мало беспокоят онкобольных, но, тем не менее, требуют внимания. Например, если новообразование расположено в правом отделе кишечника, пациенты часто испытывают хроническую слабость, усталость и анемию, могут наблюдаться потеря веса и периодическое повышение температуры», — рассказал Белков.

Опухоли левого отдела, по его словам, ведут себя иначе: они вызывают запоры или диарею, боли в животе, метеоризм, кишечную непроходимость, а также кровянистые или гнойные выделения при дефекации, нередко сопровождающиеся резкими болями.

«Даже если вас ничего не беспокоит, я настоятельно рекомендую проходить колоноскопию для профилактики рака кишечника. Это единственный метод, позволяющий выявить опухоли и предраковые состояния на самых ранних этапах. После 45 лет такое обследование следует проходить раз в 2–3 года, а при наличии в семье случаев колоректального рака начинать диагностику стоит уже с 35 лет. Если же обнаружены подозрительные образования, процедуру рекомендуется повторять ежегодно. Более того, во время колоноскопии можно сразу удалить обнаруженные полипы. Это поможет предотвратить развитие рака в будущем», — заключил онколог.

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