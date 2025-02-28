Врач перечислил симптомы редкой апластической анемии

Симптомами редкой апластической анемии, при которой костный мозг не производит достаточного количества кровяных клеток, являются бледность, слабость и повышенная склонность к кровотечениям. Об этом РИАМО в Международный день редких (орфанных) заболеваний рассказал руководитель медицинского подразделения дневного стационара детской трансплантации костного мозга больницы «Хадасса» (Израиль) Эхуд Эвен-Ор.

По его словам, у пациентов могут появляться множественные синяки при незначительных травмах, а также возникать обильные кровотечения из десен или носа. К другим признакам недуга он отнес высокую восприимчивость к инфекциям.

«Хотя апластическая анемия не является злокачественным заболеванием (раком), она может быть крайне тяжелой. Без своевременного лечения развиваются симптомы анемии, увеличивается восприимчивость к инфекциям, а риск кровотечений возрастает», — рассказал Эвен-Ор.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что одной из главных ошибок при борьбе с анемией является прием препаратов железа без консультации со специалистом.

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