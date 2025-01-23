Россиянам рассказали, как разморозить накопительную часть пенсии

Накопительную пенсию можно разморозить, переведя ее в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объяснила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в интервью РИА Новости.

Переводить накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 год и имеет соответствующие накопления. Программа реализуется негосударственными пенсионными фондами, которые являются операторами ПДС. Перевод средств можно сделать через сайты пенсионных фондов, отделения банков или «Госуслуги».

Для дистанционного перевода необходимо иметь аккаунт на «Госуслугах» и доступ к сайту пенсионного фонда. Процесс заполнения заявления занимает всего несколько минут. Участники ПДС могут застраховать свои средства на сумму до 2,8 миллиона рублей, получать налоговые вычеты до 52 тысяч рублей в год, передавать средства по наследству и получать государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно.

22 января председатель комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что у правительства России есть право доиндексировать страховые пенсии, такая надбавка произойдет 1 февраля текущего года.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.