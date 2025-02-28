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Умер разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева

SHOT: главный конструктор ОКБ им. Яковлева Рахимбаев умер во время операции
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Сергей Бобылев/РИА Новости/МАИ

Скончался разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, у 72-летнего Рахимбаева остановилось сердце во время операции на коленном суставе.

Инженера доставили в одну из больниц Москвы накануне. Там ему должны были сделать срочную операцию из-за проблем с коленным суставом.

«Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе», — пишет SHOT.

Рахимбаев был главным конструктором в конструкторском бюро им. А.С. Яковлева с 1991 года. Он руководил работами по Як-40, Як-42, а также разрабатывал интерьер и пассажирское оборудование самолета МС-21.

27 февраля в Москве в возрасте 88 лет скончался великий гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. В 1969 году он стал чемпионом мира, обыграв в титульном матче другого яркого советского шахматиста Тиграна Петросяна.

Ранее скончался основатель Института Европы РАН Виталий Журкин.

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