Умер разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева

SHOT: главный конструктор ОКБ им. Яковлева Рахимбаев умер во время операции

Скончался разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ им. Яковлева Алексей Рахимбаев. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, у 72-летнего Рахимбаева остановилось сердце во время операции на коленном суставе.

Инженера доставили в одну из больниц Москвы накануне. Там ему должны были сделать срочную операцию из-за проблем с коленным суставом.

«Буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце мужчины не выдержало, он умер на операционном столе», — пишет SHOT.

Рахимбаев был главным конструктором в конструкторском бюро им. А.С. Яковлева с 1991 года. Он руководил работами по Як-40, Як-42, а также разрабатывал интерьер и пассажирское оборудование самолета МС-21.

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