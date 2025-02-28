«Большая утрата для страны»: умер десятый чемпион мира по шахматам Спасский

На 89-м году ушел из жизни экс-чемпион мира по шахматам Борис Спасский

В Москве на 89-м году жизни скончался великий гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Шахматную корону он отобрал у Тиграна Петросяна в 1969-м, однако через три года не смог отстоять лидерство в матче с американцем Робертом Фишером, после чего уехал из СССР и долгое время выступал за Францию. Вернулся на родину — уже в Россию — шахматист лишь в начале 2010-х и до конца своих дней заниматься развитием шахмат.

27 февраля в Москве в возрасте 88 лет скончался знаменитый гроссмейстер Борис Спасский, сообщил агентсву ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — заявил Филатов.

Уроженец Ленинграда сделал славную и очень богатую на события карьеру в шахматах, добившись главного — в 1969 году он стал чемпионом мира, обыграв в титульном матче другого яркого советского шахматиста Тиграна Петросяна.

Путь к вершине

Родившийся в 1937 году Спасский начал заниматься шахматами еще в детстве. Выиграв в составе сборной Ленинграда командное первенство страны, он постепенно добрался до индивидуального взрослого чемпионата Советского Союза.

На своем первом чемпионате СССР в 1955 году он поделил места с третьего по шестое с Михаилом Ботвинником, Георгием Иливицким и Тиграном Петросяном, опередив таких знаменитых шахматистов, как Пауль Керес, Сало Флор и Виктор Корчной.

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Уже через год он разделил первое место, упустив единоличное лидерство из-за единственного поражения в последнем туре, и остался третьим по итогам дополнительного турнира, а в 1969 году выиграл турнир единолично, после чего еще раз стал чемпионом СССР уже через дополнительный турнир.

Переехав из Ленинграда в Москву в 1963 году, Спасский через три года смог в очень напряженной борьбе пробиться в матч за звание чемпиона мира. Сложнее всего ему было преодолеть межзональный турнир, откуда в турнир претендентов могли попасть только три спортсмена из доминировавшего в мировых шахматах Советского Союза.

Спасский пробился, а затем разобрался в турнире претендентов поочередно с сильными соперниками, переиграв в финальном матче Михаила Таля.

А вот отобрать титул у Тиграна Петросяна в 1966 году он не сумел. Скинувший ранее с трона самого Михаила Ботвинника Петросян выиграл достаточно уверенно и досрочно, позволив себе расслабиться в последних партиях, когда уже официально защитил титул (12,5:11,5).

В новом турнире претендентов Спасский последовательно разгромил в четвертьфинале Ефима Геллера, в полуфинале Бента Ларсена и в финале Виктора Корчного, а затем взял в матче за шахматную корону реванш у Петросяна (12,5:10,5).

Начиная как яркий атакующий игрок, чем был похож на своего визави, Спасский постепенно трансформировался в выдающегося универсала, что во многом и поспособствовало его победе в главном матче жизни, в то время как Петросян действовал слишком авантюрно.

Эмиграция во Францию и возвращение домой

Через три года Спасский не смог защитить титул, уступив американскому суперталанту Роберту Фишеру, что привело к проблемам в родной стране. Гроссмейстера и без того считали ненадежным, а тут еще и поражение от соперника из вражеских Соединенных Штатов.

В конечном счете Спасский перебрался во Францию, где получил второе гражданство.

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу», — рассказывал гроссмейстер уже после окончания карьеры «Санкт-Петербургским ведомостям».

Спасский продолжал карьеру и еще несколько раз был близок к выходу в матч за шахматную корону, но в 1974-м уступил в полуфинале турнира претендентов будущему чемпиону мира Анатолию Карпову, а через три года проиграл в финале Корчному.

В 2000-х годах он занимался популяризацией шахмат в России, в 2006-м перенес инсульт в США, после чего снова жил во Франции, а в 2012-м вернулся в Москву — хотя его сын утверждал, что десятого чемпиона мира похитили, и даже подавал заявление в прокуратуру Франции. При этом сам гроссмейстер в телеэфире утверждал, что переехал добровольно.

В 2013 году он впервые с 1984 года стал выступать за родную страну, а не за Францию, поменяв спортивное гражданство во второй раз, и продолжал заниматься развитием шахмат и игрой в разного уровня турнирах почти до конца своих дней.