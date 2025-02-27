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Скончался основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Умер основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин
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Всеволод Тарасевич/РИА Новости

На 98-м году жизни скончался академик, основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин. Об этом сообщает сайт института.

Уточняется, что академик скончался 26 февраля. Журкин был специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики. В частности, Журкин в 1990-е годы был среди ученых, которые выступали против расширения НАТО.

Академик имел государственные награды, в том числе ордена «Знак Почета», Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орден Почета.

До этого в возрасте 76 лет скончался известный американист, научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов. С 1995 по 2015 год Рогов был главой Института США и Канады РАН, а с 2015 года — его научным руководителем.

Ранее профессор московского вуза скончался в перерыве между лекциями.

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