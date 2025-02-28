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Алабай перепрыгнул забор и покалечил девятилетнего мальчика в российском регионе

Mash: в Амурской области алабай покалечил девятилетнего мальчика
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Maryna Zhukova/Shutterstock/FOTODOM

В Амурской области собака перепрыгнула забор и покалечила девятилетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в частном секторе города Завитинска. На Молодежной улице алабай перепрыгнул через забор и набросился на ребенка. Пес вцепился в мальчика и причинил ему травмы, через какое-то время остановить взбешенное животное смог хозяин.

В результате ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него переломы локтевой и лучевой кости правой руки со смещением.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура предъявила иск о компенсации морального вреда.

До этого в Екатеринбурге возбудили дело после нападения ротвейлера на мать с ребенком. Собака сбежала из дома и набросилась на мальчика, которого собой защитила родительница.

Ранее россиянам объяснили, как компенсировать вред в случае нападения собаки.

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