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Россиянам объяснили, как компенсировать вред в случае нападения собаки

Юрист Соловьев: в случае нападения собаки нужно требовать компенсацию
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Depositphotos

Если на человека напала на улице собака, то он имеет право получить компенсацию – она должна как покрыть расходы на лечение, так и моральный вред. Важно сразу после инцидента зафиксировать происшествие, объяснил RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если есть возможность, инцидент следует задокументировать, в том числе зафиксировать характер и место повреждений, место, где это случилось. Затем следует обратиться в полицию, чтобы правоохранители приняли меры для фиксации других данных – в частности, нашли владельца животного, если он есть, установили обстоятельства произошедшего.

«Конечно, с аналогичным заявлением необходимо обращаться в местную администрацию, поскольку если это безнадзорное животное, то это их компетенция», — отметил Соловьев.

Если же владелец у собаки есть, то по Гражданскому кодексу именно он должен будет заплатить. К собакам бойцовых пород есть особые требования – их следует правильно выгуливать, приводить в общественные места. Если обнаружится, что хозяин допустил нарушение с такой опасной породой, ему грозит наказание от внушительного штрафа до уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. Причем эти штрафные санкции не отменяют выплату пострадавшему, заключил эксперт.

До этого юрист также объяснил, что за появление на улицах бездомных собак должны нести ответственность должностные лица органов местного самоуправления. Именно они обычно контролируют работу по отлову и содержанию животных.

Ранее россиянам рассказали, что нужно делать при встрече с разъяренными собаками.

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