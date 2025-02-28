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Каждый третий россиянин считает себя оптимистом

«КП»: 33% россиян считают себя оптимистами
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Shutterstock

Треть (33%) россиян считают себя оптимистами — жизнелюбивыми и позитивными людьми, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,8 тыс. человек.

По их словам, они стараются легко относиться к жизни и трудностям, которые появляются в их жизни.

«Я неисправимый оптимист. Как жизнь меня ни встряхивала, а я всегда продолжаю верить в людей и в лучшее», — поделилась участница опроса.

При этом более половины (57%) опрошенных ответили, что являются реалистами. Они уточнили, что стараются смотреть на любые события трезво и без лишних эмоций. Еще 9% назвали себя пессимистами, потому что относятся ко всему с осторожностью и не доверяют никому.

1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что порой их отношение к жизни меняется, и это зависит от многих факторов.

Американские ученые из Сиракузского университета и Мичиганского государственного университета изучили, как оптимизм и пессимизм влияют на психологическое и физическое благополучие человека в условиях длительного стресса. Исследование показало, что люди с более высоким уровнем оптимизма меньше беспокоились, чувствовали себя менее одинокими и демонстрировали большую устойчивость перед лицом стресса. Они чаще занимались физической активностью и чувствовали социальную поддержку.

Ранее было названо качество характера, помогающее лучше копить деньги.

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