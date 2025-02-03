Названо качество характера, помогающее лучше копить деньги

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере и Университета Нью-Гемпшира назвали качество характера, помогающее эффективно копить деньги даже при низких доходах. Этим качеством оказался оптимизм. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Команда проанализировала данные более 140 тыс. человек из США, Великобритании и 14 европейских стран, чтобы выяснить, как жизненный настрой влияет на финансовое поведение.

Участники опросов оценивали свой уровень оптимизма, отвечая на вопросы вида: «Я всегда оптимистично настроен относительно своего будущего». Затем они сообщали о своих доходах, сбережениях и активах. Результаты показали, что более оптимистичные люди в среднем откладывали больше денег.

Например, увеличение уровня оптимизма на одно стандартное отклонение коррелировало с ростом сбережений на $1352 для домохозяйств со средним балансом в $8000, что составляет около 17% от общей суммы накоплений.

Эффект оптимизма сохранялся даже после учета таких факторов, как возраст, пол, доход, здоровье и черты личности. Более того, влияние оптимизма на сбережения оказалось сильнее, чем у финансовой грамотности или толерантности к риску.

Особенно заметным этот эффект был среди людей с низкими доходами.

«Для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, сбережения могут казаться бессмысленными. Но оптимизм мотивирует откладывать деньги, несмотря на текущие трудности», — отметил ведущий автор исследования Джо Гладстоун.

Ученые считают, что программы финансового образования могут стать более эффективными, если включать методы формирования оптимизма.

Ранее исследователи назвали способ повысить шансы на долгую жизнь людям с небольшим доходом.