Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке теракта против митрополита

ФСБ показала кадры задержания двух мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта в отношении крымского митрополита Тихона (Шевкунова). Видео появилось в сюжете телеканала «Россия-24».

Теракт в отношении главы Крымской митрополии, как считают в ФСБ, готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Их поместили под стражу.

На допросе они заявили, что планировали взорвать самодельное взрывное устройство в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре в Москве.

По данным ФСБ, подозреваемые были завербованы сотрудником украинской военной разведки в 2024 году, и после совершения преступления планировали выехать за рубеж. В спецслужбе сообщили, что у них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными данными.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в военкомате и госпитале в Ставрополе.