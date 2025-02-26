ФСБ предотвратила теракты в военкомате и госпитале в Ставрополе

В Ставрополе задержали мигранта из центральноазиатской страны, который планировал устроить теракты на нескольких городских объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Пресечена серия террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией», — говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина собирался закидать коктейлями Молотова управления МЧС, МВД, а также здания военкомата, военного госпиталя и администрации Промышленного района. После этого он собирался уехать из РФ и вступить в ряды украинской армии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

21 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ сорвали планы по совершению терактов в местах дислокации российских военных на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края. Один из задержанных диверсантов признался, что должен был по заданию Украины поджечь российский комплекс ПВО.

Ранее Путин призвал суды обеспечить неотвратимость наказания террористов.