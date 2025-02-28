Врач назвала признаки развития болезни Альцгеймера

Прогрессирующая забывчивость может быть признаком развития болезни Альцгеймера, она может появляться на ранней стадии заболевания, в 40-50 лет. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

Так, например, пациенты могут хуже справляться с работой после отпуска. Кроме того, признаком недуга является «стирание» воспоминаний — сначала о ближайших событиях, а после — о более отдаленных.

«Так происходит потому, что болезнь Альцгеймера в первую очередь повреждает гиппокамп. То есть область мозга, отвечающую за формирование памяти, запоминание новой информации. Затем разрушаются окружающие структуры мозга. И дефект памяти прогрессирует в обратную сторону. Сначала человек путает, что было в течение дня. Потом забывает, что было накануне. Спустя время уже не помнит события 5-летней давности и так далее», — пояснила Чердак.

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова до этого рассказала «Газете.Ru», что рацион питания, богатый Омега-3, может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что болезнь Альцгеймера научились выявлять по сетчатке глаза.