Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песню на стихи Бастрыкина исполнили в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя пропели песню на стихи главы СК Бастрыкина
close
Военный отдел Московского Патриархата

В зале церковных собраний в храме Христа Спасителя пропели песню по стихам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом рассказали в Telegram-канале Военного отдела Московского патриархата.

Песня была исполнена во время Большого круга всероссийского казачьего общества. Музыку к словам главы СК написал гендиректор и худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

«Первым исполнителем стал солист Иван Немченко, а саму песню представил Кубанский казачий хор. Песня, наполненная духом воинской доблести и преданности Отечеству», — говорится в сообщении.

Герой песни изо всех сил надеется, что он закончит свою жизнь не на больничной койке, а в строю.

Недавно Московский военный хор перепел детскую песню «Сигма бой» на армейский лад.

Военная версия песни «Сигма-Бой» была выпущена ко Дню Защитника Отечества. Определение понятия «Сигма бой» неопределенно, однако чаще всего под «сигмами» понимают сильных и уверенных в себе героев-одиночек.

Ранее Кубанский казачий хор исполнил любимую песню экс-канцлера ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами