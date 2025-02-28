Песню на стихи Бастрыкина исполнили в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя пропели песню на стихи главы СК Бастрыкина

В зале церковных собраний в храме Христа Спасителя пропели песню по стихам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом рассказали в Telegram-канале Военного отдела Московского патриархата.

Песня была исполнена во время Большого круга всероссийского казачьего общества. Музыку к словам главы СК написал гендиректор и худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

«Первым исполнителем стал солист Иван Немченко, а саму песню представил Кубанский казачий хор. Песня, наполненная духом воинской доблести и преданности Отечеству», — говорится в сообщении.

Герой песни изо всех сил надеется, что он закончит свою жизнь не на больничной койке, а в строю.

Недавно Московский военный хор перепел детскую песню «Сигма бой» на армейский лад.

Военная версия песни «Сигма-Бой» была выпущена ко Дню Защитника Отечества. Определение понятия «Сигма бой» неопределенно, однако чаще всего под «сигмами» понимают сильных и уверенных в себе героев-одиночек.

Ранее Кубанский казачий хор исполнил любимую песню экс-канцлера ФРГ.