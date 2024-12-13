Платная медицина станет дороже в 2025 году

В базовом сценарии услуги частных клиник в России подорожают на 4,5-5% в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«С учетом того, что большинство медклиник уже повысили цены в 2024 году на свои услуги, то уровень цен будет находиться в ценовом сегменте 2024 года, и повышение возможно на уровень годовой инфляции в 2025 году. Например на 4,5-5%, в соответствии с базовым прогнозом уровня годовой инфляции от ЦБ РФ. Цена зависит от множества факторов, включая инфляцию, экономическую ситуацию в стране, а также спрос на медицинские услуги. Большинство медицинских центров в этом году повысили стоимость медицинских услуг на 15% из-за роста цен на оборудование и расходные материалы», — отметил экономист.

Чтобы сэкономить на платной медицине, экономист рекомендовал перед выбором клиники изучить расценки в нескольких местах. По словам эксперта, часто цены на услуги могут значительно различаться. Щербаченко добавил, что некоторые клиники предлагают пакеты услуг по более выгодным ценам (может быть полезно для планового обследования или лечения). Экономист призвал следить за акциями и скидками на сайтах и социальных сетях клиник. В некоторых случаях можно организовать групповое обращение (например, для профилактических осмотров от лица компании или одной семьи) и получить скидку, уточнил Щербаченко. Он заключил, что некоторые онлайн-консультации могут быть дешевле, чем очные приемы, и при этом позволяют получить необходимую информацию.

По данным исследования компании «Ренессанс Страхование», средняя стоимость визита в частную клинику в России составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании лекарств в 2025 году.