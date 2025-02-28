В трех округах России ожидается похолодание

Вильфанд: в трех округах РФ в марте ожидается температура ниже нормы

Температура ниже нормы прогнозируется на юге европейской части России, а также на Дальнем Востоке и в регионах Нижней Волги. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — сказал он.

Похолодания стоит ожидать на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края, уверен специалист.

Метеоролог добавил, что температура ниже нормы также прогнозируется на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

В Москве и других городах центральной России в ближайшие дни ожидается температура выше климатической нормы. Кроме того, тепло придет в Карелию, Мурманскую, Ленинградскую, Новгородскую, Архангельскую области.

Известно также, что морозная погода с температурой на 7–16 градусов ниже нормы будет отмечаться в регионах Урала и Сибири.

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