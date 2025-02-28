В Калининграде ввели особый противопожарный режим

На территории Калининграда ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Это значит, что теперь во всем городском округе запрещено жечь костры. Даже на специально созданных для этого мангальных зонах. Штрафы за нарушение противопожарных правил в этот период увеличиваются вдвое», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что режим будет действовать до 1 апреля. Однако он может быть продлен.

21 февраля данные Рослесхоза и Авиалесоохраны показали, что в марте этого года лесные пожары могут начаться в 30 регионах России из-за малоснежной зимы и сухой почвы. Наиболее высокий шанс отмечается в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. В регионах этих федеральных округов отмечалась аномально малоснежная зима.

15 февраля в Приморье из-за крупного лесного пожара на территории Уссурийского городского округа был введен особый режим. К тушению огня привлекли дополнительные силы и средства. Жилые строения находятся в безопасности.

Ранее синоптик предупредил о сложной ситуации с лесными пожарами в РФ.