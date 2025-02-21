В России прогнозируют начало мощных лесных пожаров в марте

В марте этого года лесные пожары могут начаться в 30 регионах России из-за малоснежной зимы и сухой почвы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Рослесхоза и Авиалесоохраны.

«Отсутствие осадков и снежного покрова говорит о том, что весенний лесопожарный сезон может начаться раньше. Все силы и средства должны быть готовы, ждать середины апреля мы не можем», — пояснил глава Рослесхоза Иван Советников.

Наиболее высокий шанс пожаров отмечается в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. В регионах этих федеральных округов отмечалась аномально малоснежная зима.

Кроме того, как предупреждают в Авиалесоохране, как и в прошлом, в 2025 году велик шанс того, что несознательные и малограмотные люди организуют пал травы, что может привести не к увеличению плодородности почвы, а к возникновению пожаров на торфяниках. В 2022 году штрафы за намеренный пал травы в России выросли десятикратно.

Уже 15 февраля в Уссурийске решили ввести особый режим из-за крупного лесного пожара.

Ранее на Лос-Анджелес после пожаров обрушились новые катастрофы.