Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом

DHA: пилоты сообщают о загадочном объекте в небе над Стамбулом

Последние два дня пилоты самолетов, вылетающих из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, сообщают о загадочном объекте, который создает угрозу столкновения. Об этом сообщает информационное агентство DHA.

Бортовая система предупреждения столкновений в воздухе (TCAS) подает сигнал тревоги, предупреждая пилотов об угрозе. Пилоты, в свою очередь, докладывают об этом авиадиспетчерам.

Изначально предполагалось, что сигнал тревоги может быть вызван присутствием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или судов. Однако масштабные проверки, проведенные береговой охраной, а также службами безопасности в воздухе и на суше, не выявили никаких угроз.

Агентство DHA приводит расшифровку переговоров пилотов одного из самолетов с диспетчерской вышкой. Диспетчеры сообщили, что несколько экипажей подряд сообщали о загадочной опасности. Предполагалось, что причиной может быть судно, но проверки не подтвердили это.

Пилоты сообщили, что получили сигнал от системы TCAS о некотором объекте, находящемся на высоте менее 500 футов (150 метров). Природа и местоположение этого объекта остаются неизвестными.

В декабре бывший астронавт NASA Лерой Чиао рассказал, что едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете.

Ранее пилоты самолета заметили НЛО в небе над Ставропольским краем.