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В Петербурге трое школьников потеряли сознание, попробовав неизвестные таблетки

Дети попали в реанимацию, попробовав неизвестные таблетки в петербургской школе
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Трое подростков отравились в одной из школ в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Пострадавших доставили в детскую городскую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова. При этом двоих школьников, в возрасте 12 и 15 лет, сразу же отправили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Как сообщает источник, все дети приняли неизвестные таблетки в стенах школы и потеряли сознание.

Что за вещество употребили несовершеннолетние и как препарат попал к ним в руки, пока неизвестно.

Недавно жительница Алтайского края съела подаренную незнакомцем конфету и отравилась. Девушка попала в больницу, медики диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества.

Ранее многодетная россиянка попробовала воду в стакане и оказалась в реанимации с отеком мозга.

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