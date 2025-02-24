Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае девушка съела подаренную незнакомцем конфету и отравилась

В Алтайском крае девушка отравилась конфетой, которую ей дал незнакомец
close
Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае девушку госпитализировали после того, как она съела конфету неизвестного происхождения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника, 23-летняя девушка пришла в продуктовый магазин и встретила там незнакомца, который предложил ей лакомство. Пострадавшая попробовала конфету и отравилась.

Девушка попала в больницу, медики диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества. Детали о состоянии пострадавшей не сообщаются.

До этого в Петербурге ребенка госпитализировали после того, как его обнаружили без сознания. По данным местных СМИ, девочка во время прогулки нашла неизвестное вещество и проглотила его.

Спустя некоторое время мать заметила, что дочь потеряла сознание, и вызвала скорую помощь. По предварительным данным, пострадавшая проглотила метадон. У нее диагностировали отравление химическим веществом.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами