Многодетная россиянка попробовала воду в стакане и оказалась в реанимации с отеком мозга

На Кубани многодетная мать попробовала воду с удобрением и попала в реанимацию

В Краснодарском крае врачи спасли местную жительницу с тяжелым отравлением минеральными удобрениями. Она попробовала прикоснуться кончиком языка к жидкости в стакане, в котором была разведена кальциевая селитра. Об этом сообщила заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова в Telegram-канале.

«К химикату женщина прикоснулась кончиком языка, после чего впала в кому, у нее произошел отек мозга и легких», — поделилась чиновница.

Потерпевшую госпитализировали в городскую больницу, где медики стабилизировали ее состояние. После терапии в больнице пациентку перевели в санаторно-курортный комплекс «Вулкан» в Архипо-Осиповке, где специалисты помогли ей полностью реабилитироваться.

До этого в Красногорске семья мигрантов, включая грудного ребенка, отравилась дихлофосом после травли тараканов.

Ранее врач объяснил, как не отравиться после обработки помещений дихлофосом.