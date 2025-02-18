Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Многодетная россиянка попробовала воду в стакане и оказалась в реанимации с отеком мозга

На Кубани многодетная мать попробовала воду с удобрением и попала в реанимацию
close
Telegram-канал «Скорикова | Соцблок»

В Краснодарском крае врачи спасли местную жительницу с тяжелым отравлением минеральными удобрениями. Она попробовала прикоснуться кончиком языка к жидкости в стакане, в котором была разведена кальциевая селитра. Об этом сообщила заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова в Telegram-канале.

«К химикату женщина прикоснулась кончиком языка, после чего впала в кому, у нее произошел отек мозга и легких», — поделилась чиновница.

Потерпевшую госпитализировали в городскую больницу, где медики стабилизировали ее состояние. После терапии в больнице пациентку перевели в санаторно-курортный комплекс «Вулкан» в Архипо-Осиповке, где специалисты помогли ей полностью реабилитироваться.

До этого в Красногорске семья мигрантов, включая грудного ребенка, отравилась дихлофосом после травли тараканов.

Ранее врач объяснил, как не отравиться после обработки помещений дихлофосом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами