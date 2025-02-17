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На видео попало, как большегруз протаранил Lada Granta на крутом повороте

В Челябинской области на видео попал лобовой таран Lada Granta большегрузом

В Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«По предварительной версии, причиной трагедии стала потеря контроля над управлением на изгибе дороги», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой — 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобиль Toyota Chaser разорвало на части в ДТП.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль Toyota Chaser разорвало на две части, при этом колеса и багажник отбросило на несколько метров. На записи также видно, что запчасти от машин лежат на проезжей части.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.

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