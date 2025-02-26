Автомобильная авария затруднила движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД произошла автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внутренней стороне 81 км МКАД (в районе съезда №82) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой была 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве.