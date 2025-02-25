В России появятся новые дорожные знаки. Как это повлияет на водителей?

В России обновятся дорожные знаки и появятся новые, соответствующие изменения в ГОСТ о дорожных знаках подготовил Росстандарт. Обилие новых знаков может путать водителей, из-за чего повысится число нарушений ПДД, говорят эксперты. Подробнее о новых знаках — в материале «Газеты.Ru».

В базу данных Росстандарта был внесен пакет изменений в ГОСТ-Р 52289, который устанавливает правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, сообщил «Коммерсантъ». Этот документ, как обязательный к исполнению, используют в работе дорожные организации и операторы трасс.

Согласно поправкам, в России появится ряд новых дорожных знаков. Дизайн некоторых старых табличек также был обновлен. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, однако регионы могут внедрять их уже сейчас.

Со следующего года дорожники начнут устанавливать табличку «Глухие» в местах передвижения слабослышащих или неслышащих пешеходов — например, возле медицинских учреждений.

Также Росстандарт решил объединить несколько знаков в один — теперь «Рекомендуемое ограничение скорости» будут размещать на щите с указателем «Искусственная неровность». А вот на знаке «Парковка» теперь может встречаться изображение «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

close Поваленные дорожные знаки на улице Некрасовский путепровод после урагана во Владивостоке, 3 сентября 2020 года Виталий Аньков/РИА «Новости»

По новым правилам, знак «Стоп-линия» будет вертикальным. При этом были изменены и правила его применения — перед регулируемыми перекрестками (за исключением аварийных) в населенных пунктах разрешается не ставить эту табличку. В Росстандарте считают, что разметки в данном случае будет достаточно.

Также ненужную информации на знаках, стоящих вдоль дорог, теперь будут закрывать красной магнитной лентой вместо чехла.

По данным «Коммерсанта», изменения обсуждались три года при участии специалистов Центра организации дорожного движения (ЦОДД). По словам члена общественного совета подмосковного минтранса Андрея Мухортиков, ГОСТ впервые за шесть лет обновился «системно и полно».

Зачем это нужно

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что новые правила позволят решить проблему с чрезмерным количеством дорожных знаков, что негативно влияет на концентрацию водителей. В ЦОДД же сообщили о планах демонтировать в столице более 55 тыс. «лишних» табличек.

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», в России действительно существует проблема перенасыщенности дорожными знаками.

«Совмещенные дорожные знаки появятся для экономии —

в одной только Москве насчитывается порядка миллиона табличек.

Также, если побывать в других регионах, то можно увидеть, как на одном столбе висит сразу несколько знаков. Зачастую водители не понимают, каким из них нужно руководствоваться», — заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По мнению эксперта, российскую систему дорожных знаков «необходимо проредить», поскольку их уже свыше 200 видов. При этом некоторые таблички не очень понятны и дублируют друг друга по смыслу. Моржаретто заметил, что проблема перенасыщенности дорожными знаками — общемировая. Например, в Германии на одном столбе могут висеть сразу шесть обозначений.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что новые знаки должны появляться из-за необходимости адаптировать дорожное движение к изменениям в жизни.

«Совершенно ясно, что о местах, где перемещаются глухие люди, нужно предупреждать.

Такая практика была и в Советском Союзе,

когда глухие специализировано работали на каких-то предприятиях», — заявил эксперт.

При этом Шапарин отметил, что просто написать слово «глухие» на знаке — недостаточно.

«Нужно понимать, что русский язык в России знают далеко не все. У нас одних нелегальных мигрантов насчитывается 600 тыс. человек, и многие из них водят транспортное средство. Поэтому знаки должны содержать графическое изображение», — пояснил он.

close Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Эксперт добавил, что дорожные знаки должны быть общепонятными и общедоступными. Шапарин напомнил, что нынешний ГОСТ позволяет устанавливать уменьшенные таблички, что якобы должно улучшать облик города. Однако эксперт считает, что водители зачастую не успевают вовремя понять, что изображено на маленьких знаках.

«Доработки нужны, но только после обсуждения их с профессиональным сообществом, чего зачастую не происходит», — заметил Шапарин.

Будет путаница

Также в НАС считают, что введение новых дорожных знаков обязательно приведет к недопониманию некоторыми водителями.

«Российские водители — это довольно консервативный народ, который зачастую не знают, что обозначают новые знаки.

Поэтому они должны быть объективно понятными.

Если нарисовать улыбающегося крокодила на табличке вблизи зоопарка, то никто ничего не поймет», — заявил Антон Шапарин.

Однако Игорь Моржаретто считает, что среди новых дорожных знаков не появилось ни одного, который бы мог вогнать водителя в замешательство.

«Путаницы ждать не стоит, потому что совершенно новых знаков не появилось. Инициативу стоит воспринимать только как некое развитие существующей системы», — считает эксперт.