Главу администрации Балтийска оставили под стражей

Суд оставил под стражей главу администрации Балтийска Мельникова до 7 апреля

Калининградский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова. Об этом сообщает ТАСС.

Мельников останется под арестом до 7 апреля 2025 года, пока продолжается расследование уголовного дела о получении взятки. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

«Апелляция защиты отклонена», – уточнили в суде.

Ленинградский районный суд Калининграда 9 февраля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2025 года для Сергея Мельникова, главы администрации Балтийска, и его заместителя Максима Коваленко. Оба фигуранта обвиняются в коррупционных преступлениях. Защита осуждённых обжаловала решение суда.

Мельникову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 5, пункт «в» статьи 290 УК РФ), а Коваленко – дача взятки (часть 4, пункт «б» статьи 291 УК РФ).

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