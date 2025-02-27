Главу администрации Балтийска оставили под стражей

Калининградский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова. Об этом сообщает ТАСС.
Мельников останется под арестом до 7 апреля 2025 года, пока продолжается расследование уголовного дела о получении взятки. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
«Апелляция защиты отклонена», – уточнили в суде.
Ленинградский районный суд Калининграда 9 февраля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля 2025 года для Сергея Мельникова, главы администрации Балтийска, и его заместителя Максима Коваленко. Оба фигуранта обвиняются в коррупционных преступлениях. Защита осуждённых обжаловала решение суда.
Мельникову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 5, пункт «в» статьи 290 УК РФ), а Коваленко – дача взятки (часть 4, пункт «б» статьи 291 УК РФ).
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