На представителя «Победы» завели дело за взятки c опоздавших пассажиров

Baza: на представителя «Победы» завели дело за взятки в ₽2-5 тыс. с пассажиров

Против представителя авиакомпании «Победа» возбудили уголовное дело за взятки с пассажиров, утверждает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что 19-летний молодой человек работал представителем авиакомпании в саратовском аэропорту «Гагарин». Осенью 2024 года один из пассажиров, который должен был лететь в Санкт-Петербург, пожаловался в «Победу» на то, что один из ее сотрудников вымогает у него деньги, пишут журналисты.

Издание подчеркивает, что молодой человек брал с опоздавших от 2 до 5 тысяч рублей, а чем меньше рейсов было в тот или иной город, тем выше была сумма. Пока известно минимум о 13 пассажирах, которые согласились заплатить представителю компании.

Полицейские возбудили против него уголовное дело по статье «Мошенничество», говорится в публикации.

До этого Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор в отношении сотрудников крупной авиакомпании, которых обвинили в коррупционных преступлениях и коммерческом подкупе. Было установлено, что топ-менеджеры, используя свое служебное положение, получили через посредника ведущего пилота-инструктора взятку в 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пассажирка не стала платить за багаж и напала на представительницу авиакомпании с рулеткой.