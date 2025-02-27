Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коми мужчина отказался выпускать мать из дома и получил удар ножом в грудь

В Ухте женщина ударила сына ножом за отказ выпускать ее из дома
close
Depositphotos

Суд вынес приговор жительнице Ухты, которая напала на своего 36-летнего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина не выпускал 61-летнюю мать из дома, из-за этого между ними произошел конфликт.

«Она рассердилась, схватила кухонный нож и ударила им сына в грудь, причинив непроникающее колото-резаное ранение», – сообщается в публикации.

Женщина хотела ударить родственника еще раз, но он подставил под удар руку, после этого вызвал скорую помощь.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, фигурантка вину признала, раскаялась в содеянном и примирилась с мужчиной.

Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ.

До этого в Калужской области мать напала с ножом на двухмесячного сына. Сначала она ударила в грудь мальчика, затем порезала супруга. Почему женщина так поступила, не уточняется.

Ранее в Омской области подросток вонзил нож в шею друга из-за девушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами