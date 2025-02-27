В Коми мужчина отказался выпускать мать из дома и получил удар ножом в грудь

Суд вынес приговор жительнице Ухты, которая напала на своего 36-летнего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, мужчина не выпускал 61-летнюю мать из дома, из-за этого между ними произошел конфликт.
«Она рассердилась, схватила кухонный нож и ударила им сына в грудь, причинив непроникающее колото-резаное ранение», – сообщается в публикации.
Женщина хотела ударить родственника еще раз, но он подставил под удар руку, после этого вызвал скорую помощь.
В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, фигурантка вину признала, раскаялась в содеянном и примирилась с мужчиной.
Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ.
До этого в Калужской области мать напала с ножом на двухмесячного сына. Сначала она ударила в грудь мальчика, затем порезала супруга. Почему женщина так поступила, не уточняется.
Ранее в Омской области подросток вонзил нож в шею друга из-за девушки.