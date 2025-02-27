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Российский подросток вонзил нож в шею друга из-за девушки

В Омской области подросток вонзил нож в шею друга из-за девушки
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Depositphotos

В Омской области 16-летний подросток вонзил нож в шею 20-летнего друга из-за обиженной девушки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, инцидент произошел в городе Тюкалинске. По версии следствия, все случилось в ночь на 26 февраля — компания молодых людей отдыхала в кафе, и две девушки поссорились. Под утро 20-летний юноша стал развозить всех по домам на своем автомобиле, и в какой-то момент остался в машине наедине с 16-летним подростком.

В этот момент несовершеннолетний несколько раз вонзил нож в юношу, в том числе в шею. Однако пострадавший смог выбежать из автомобиля и обратиться за медпомощью. Отмечается, что причиной нападения стала месть — девушка водителя якобы обидела возлюбленную подростка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подростка задержали, во время допроса он сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения.

Ранее россиянка несколько раз вонзила нож в шею супруга.

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