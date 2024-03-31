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ОАК возобновила программу испытаний самолета Ил-114

«Ростех»: ОАК возобновила программу испытаний пассажирского самолета Ил-114

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила программу летных испытаний Ил-114-300. Об этом говорится в сообщении на сайте Ростеха.

По данным госкорпорации, второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина. За штурвалом самолета находился командир воздушного судна, заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Сухарь, ему помогали заслуженный летчик-испытатель РФ Игорь Зинов и бортовой инженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев.

Отмечается, что полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час.

До этого РИА Новости сообщало, что в Министерство финансов Российской Федерации не поступал вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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