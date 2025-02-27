Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге подросток выпил купленный прохожим ром и потерял сознание

В Петербурге студента госпитализировали с отравлением ромом
close
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 16-летнего юношу госпитализировали после того, как он выпил спиртное. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, так как алкоголь несовершеннолетнему никто не продавал, он попросил сделать это прохожего. Получив бутылку рома, подросток выпил треть в одном из дворов и почувствовал недомогание.

Он отправился в ближайший торговый центр, но там потерял сознание. Случайные свидетели вызвали медиков, которые отвезли молодого человека в медучреждение.

«В больницу подростка доставили в тяжелом состоянии с острым отравлением алкоголя», – сообщается в публикации.

Известно, что подросток является студентом местного колледжа.

Подобный случай произошел в Купчино. Семилетний ребенок нашел бутылку с неизвестной жидкостью и выпил ее. В результате его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. Как полагают врачи, пациент отравился психостимулирующими средствами.

Ранее в Петербурге семилетний мальчик отравился бутиратом в гостях у друга своей матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами