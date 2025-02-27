В Петербурге подросток выпил купленный прохожим ром и потерял сознание

В Петербурге студента госпитализировали с отравлением ромом

В Петербурге 16-летнего юношу госпитализировали после того, как он выпил спиртное. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, так как алкоголь несовершеннолетнему никто не продавал, он попросил сделать это прохожего. Получив бутылку рома, подросток выпил треть в одном из дворов и почувствовал недомогание.

Он отправился в ближайший торговый центр, но там потерял сознание. Случайные свидетели вызвали медиков, которые отвезли молодого человека в медучреждение.

«В больницу подростка доставили в тяжелом состоянии с острым отравлением алкоголя», – сообщается в публикации.

Известно, что подросток является студентом местного колледжа.

Подобный случай произошел в Купчино. Семилетний ребенок нашел бутылку с неизвестной жидкостью и выпил ее. В результате его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. Как полагают врачи, пациент отравился психостимулирующими средствами.

Ранее в Петербурге семилетний мальчик отравился бутиратом в гостях у друга своей матери.