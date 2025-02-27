Первоклассник выпил неизвестную жидкость и попал в реанимацию

В Купчино семилетний мальчик отравился неизвестной жидкостью из бутылки, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на Дунайском проспекте, семилетний мальчик выпил неизвестную жидкость из пластиковой бутылки. Ребенку стало плохо, он был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии.

У школьника диагностировано острое отравление психостимулирующими средствами, он находится в отделении реанимации. Известно, что пострадавший проживает в поселке Шушары, что он делал в квартире в Купчино, устанавливается. Семья школьника ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и оценивается как благополучная.

До этого сообщалось, что в Петербурге полуторагодовалый ребенок съел на улице наркотик и попал в реанимацию. Через некоторое время мать обнаружила дочь без сознания, женщина вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, девочка находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, у нее диагностировано отравление химическим веществом. По предварительной информации, она могла проглотить метадон.

Ранее в Петербурге семилетний мальчик отравился бутиратом в гостях у друга своей матери.