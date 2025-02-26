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В Петербурге семилетний мальчик отравился бутиратом в гостях у друга своей матери

Mash: в Петербурге семилетний мальчик отравился бутиратом в гостях
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ребенок отравился наркотиками в гостях у друга своей матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на Дунайском проспекте. К проживающему там мужчине приехала в гости женщина с семилетним сыном.

В какой-то момент мальчик выпил жидкость, которая оказалась бутиратом. Когда женщина заметила, что сыну плохо, она вызвала на место бригаду скорой помощи.

В результате ребенка госпитализировали. У него диагностировали острое отравление наркотиком. Мальчика поместили в отделение реанимации, его состояние оценили как тяжелое.

До этого в Петербурге девочка во время прогулки нашла пакет с неизвестным веществом и попала в больницу. У нее диагностировали отравление крайней степени тяжести.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.

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